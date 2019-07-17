В Ревде и Ловозере будет создана карта «проблемных дворов»

Глава региона дал поручение специалистам Государственной жилищной инспекции Мурманской области провести проверку качества работы управляющих организаций в Ревде и Ловозере, а также создать карту «проблемных дворов». Таков один из итогов открытой встречи врио губернатора с жителями Ловозерского района. Северяне пожаловались главе региона на плохое состояние подъездов, неудовлетворительное содержание придомовых территорий и слабую освещенность дворов и дорог к социальным учреждениям.

Одна из ключевых тем, звучавших на встрече неоднократно, – работа скорой медицинской помощи. Как показывает практика, «дорожную карту» централизованного приёма вызовов необходимо корректировать, в этом вопросе врио губернатора поддержал обеспокоенных долгим ожиданием врачей жителей.

Кроме того, отвечая на наболевший вопрос о возвращении заправочной станции в Ловозеро, руководитель региона сообщил, что в этом направлении ведётся активная работа. Обсуждается один из вариантов решения проблемы – приезд в село по определенному графику мобильной заправки.

От работников Ловозерского ГОКа, градообразующего предприятия посёлка, в адрес главы региона прозвучала просьба о создании в Ревде социального центра или группы в дошкольном учреждении с возможностью круглосуточного пребывания детей. Эта просьба связана с посменным графиком работы горно-обогатительного комбината.

Особенности и сложности работы на Ловозерском ГОКе, единственном поставщике лопаритового концентрата в России, врио губернатора обсудил за чашкой чая с трудовыми династиями горно-обогатительного комбината. В рамках рабочей поездки в Ревду Андрей Чибис также осмотрел один из дворов, жители которого привели в порядок придомовую территорию совместно с администрацией посёлка в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворе установили детскую игровую площадку с ограждением, полностью отремонтировали придомовую территорию.

По федеральной программе в этом году в Ревде будет отремонтирован ещё один двор. Дополнительно к федеральному проекту в рамках реализации плана «100 шагов» по поручению врио губернатора Мурманской области в этом году в Ревде и Ловозере дополнительно будут установлены детская игровая и спортивная площадки.