В Ревде прошёл творческий вечер, посвященный саамской литературе

22 мая в Ловозерской межпоселенческой библиотеке поселка Ревда состоялся творческий вечер, посвященный саамской литературе. В мероприятие приняли участие работники библиотек, учреждений культуры и образования Мурманской области, учащиеся школ поселка Ревда, представители саамской общественности.

В рамках встречи Виктория Бакула, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии Мурманского арктического государственного университета, рассказала о значении саамской литературы в финно-угорском мире.

Ольга Корвякова, специалист ГОБУ «Центр народов Севера», проинформировала участников мероприятия об издании художественной литературы и учебно-методических материалов в период с 2007 по 2017 год.

Надежда Большакова – член Союза писателей, заведующая Музеем саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, представила своё последние произведение «Два романа», а также представила собрание сочинений писателя Виталия Маслова в четырех томах.

Вдова писателя Валентина Маслова поделилась с участниками мероприятия историями из жизни и рассказала о «Доме Памяти» в деревне Семжа, в котором собраны имена жителей деревни — 50 семженских родов, до 9 поколений в каждом.