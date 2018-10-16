В Ревде пройдёт акция «Живи ярко!»

В культурно-спортивном центре Ревды пройдёт традиционная областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

Молодёжная акция «Живи ярко!» проводится с 2015 года на территории муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек и формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи, информирование о различных формах участия в общественной жизни региона и проявления социальной активности. Акция включает в себя дискуссии, ток-шоу, тренинги, мастер-классы на самые актуальные молодежные темы, выступления творческих коллективов, конкурсы, квест-игры, флеш-мобы, спортивные соревнования, творческие мастерские.

В этом году акция посвящена 80-летию со Дня образования Мурманской области и пройдёт под девизом «Мурманская область – регион возможностей». Представители активной молодёжи Заполярья расскажут о перспективах и возможностях региона для молодых людей, о том, как можно себя реализовать и проявить, чем заняться в свободное время, независимо, где ты живешь, в центре или на окраине, в маленьком поселке или городе. В числе участников команды акции успешные и талантливые ребята, достигшие высоких побед и результатов в различных областях: спорте, культуре, науке, общественной жизни.