В Ревде пройдёт районный семейный праздник «Люблю папу, маму и хоккей!»

В декабре-январе 2018/19 г.г. Фонд Тимченко и СНА «Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой» совместно с Федерацией хоккея России традиционно организуют в различных регионах России серию однодневных семейных фестивалей «Люблю папу, маму и хоккей».

Это типовой фестиваль, разработанный руководством программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд». Суть фестиваля заключается в том, что мальчишки и девчонки, а также их родители объединяются в команды по три человека и весело проводят выходной день, играя друг против друга на площадке, равной одной трети хоккейного поля. Победители и призеры турнира награждаются призами и подарками от Фонда Тимченко и программы «Добрый лёд».

10 февраля 2019 года в посёлке Ревда Ловозерского района пройдёт районный семейный праздник «Люблю папу, маму и хоккей!». В спортивно-массовом мероприятии примут участие 55 семейных команд из Ревды и Ловозеро. Начало соревнований в 12.00.

Гостей праздника ждут весёлые соревнования по хоккею, бесплатные каша, чай и сладкая вата, а также игровые площадки – электромобили, катание на пони, батут, национальные игры, флеш-моб от волонтёров и многое другое.

Будет работать фото-зона с ростовыми куклами, на территории праздника расположится коми-подворье с национальной кухней и выставкой – продажей национальных изделий.