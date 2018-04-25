В Ревде северянина второй раз задержали за «нетрезвое вождение»

На 6-м километре Северного тракта в поселке Ревда сотрудником дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль «ВАЗ-21102». За рулем находился неработающий местный житель 1982 года рождения, который имел признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина действительно пьян, результат экспертизы составил 1,188 мг/л.

В процессе выяснения обстоятельств сотрудники полиции установили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за «нетрезвое вождение» в марте текущего года.

Автомобиль и ключи от замка зажигания у злоумышленника изъяли. В этот раз нарушителю грозит более строгое наказание, поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.