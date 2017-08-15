В ревдинской колонии конфеты с наркотиками не понравились собаке

В ревдинской колонии пресекли попытку доставки в учреждение запрещённых веществ. При досмотре передачи от жительницы города Мончегорска для осуждённого исправительной колонии строгого режима № 23 внимание сотрудников учреждения привлекли конфеты без упаковки со странными вкраплениями в начинке.

На место проведения досмотра был вызван инструктор-кинолог с наркоразыскной собакой, которая своим поведением дала основание полагать, что в конфетах может находиться наркосодержащее вещество.

По данному факту была вызвана оперативно-следственная группа полиции. Конфеты изъяты и направлены на экспертизу.

Всего за 7 месяцев 2017 года сотрудниками УФСИН России по Мурманской области изъято 78,174 г наркотических веществ при попытках их передачи гражданскими лицами в исправительные учреждения и следственные изоляторы региона.