В ревдинской колонии освоили выпуск нового вида промышленной продукции - насадка хордовая для скруббера

В центре трудовой адаптации осужденных ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 освоили и запустили в производство новый вид продукции - насадка хордовая для скруббера.

Скруббер - устройство, используемое для очистки твёрдых или газообразных сред от примесей в различных химико-технологических процессах. То есть, приспособление активно используется в разнообразных очистных системах. Важную роль в работе данного устройства выполняет специальная хордовая насадка.

Ранее данный вид продукции никогда в учреждениях Мурманской области не выпускался.

Запуск производства данного изделия стал возможен после проведения ряда встреч руководства ИК-23 с представителями организаций различной формы собственности. В частности, прошла встреча с директором ООО «Реммонтаж» в Апатитах, в результате которой заказ данной организации был размещен на производственных мощностях ИК-23.

По словам заместителя начальника колонии - начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-23 Евгения Сёмина, процесс освоения выпуска хордовых насадок занял в общей сложности с начального цикла до конечного результата 2,5 месяца. Имеющееся производственное оборудование позволило выполнить заказ в полном объеме, так как его модернизация в колонии проводилась планомерно на протяжении последних 7 лет.

Производство данной продукции позволило обеспечить работой 18 осужденных.

В настоящее время руководством учреждения прорабатывается вопрос по дальнейшему размещению заказов на производственных мощностях ИК-23.