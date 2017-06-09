В ревдинской колонии состоялся обряд православного венчания

В православном Храме Святых Царственных мучеников при ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 состоялся обряд венчания одного из осужденных.

За последнее время это уже шестое по счёту венчание в храмах при исправительных учреждениях Мурманской области. Однако для местной православной общины осуждённых подобный обряд является редким событием в их жизни в вере. Так, по словам совершившего таинство отца Афанасия, окормляющего осужденных этого исправительного учреждения, для него это первый опыт проведения обряда венчания в колонии.

Это таинство имеет свои особенности и требования к венчающимся, поэтому и венчают в местах лишения свободы не всех желающих. Во-первых, брак должен быть устойчивый, во-вторых, супруги должны быть людьми верующими – ходить в храм, участвовать в таинствах.

Обвенчавшаяся пара официально женаты, познакомились в Мурманске ещё до того, как мужчина попал в колонию.

Супруги искренне уверены, что обряд венчания поможет им пройти испытание временем и сохранить семью. Тем более, что супруг всячески стремится к этому – работает, не допускает нарушений режима, посещает храм, является членом местной православной общины.