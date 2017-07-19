В Ревдинской колонии строгого режима прошёл крестный ход в честь Памяти царственных мучеников

В исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда осужденные приняли участие в молебне и крестном ходе. Таким образом в храме учреждения отмечался престольный праздник, посвященный Памяти святых царственных страстотерпцев.

В этот день - памяти Царской семьи - в единой соборной молитве объединяются православные всей России и всего мира. Молитвой и крестным ходом Русская православная церковь чтит память принявших мученическую кончину. В церковном обряде участвовали около двадцати осужденных, входящих в православную общину колонии. Торжественную службу проводил окормляющий данное учреждение священнослужитель отец Афанасий (Морозов).

В начале, в соответствии с православной традицией, в храме Святых Царственных мучеников при ИК-23 прошла Божественная литургия - праздничное богослужение, которое помогло духовно укрепить и ободрить присутствующих причащающихся. После окончания службы православные осужденные под звон колоколов смогли стать участниками Крестного хода.

Верующие осужденные во главе с отцом Афанасием торжественно прошествовали с хоругвями, иконами и святыми образами Царской семьи вокруг храма, после чего священник окропил всех святой водой.

Далее отец Афанасий прочитал осужденным проповедь с рассказом о царственных мучениках. Завершением церковного мероприятия стало чаепитие, во время которого осуждённые могли задавать представителю РПЦ интересующие их вопросы.