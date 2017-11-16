В рейтинге размещения судебной статистики на сайтах Мурманская область оказалась в числе отстающих

Судебную статистику регулярно используют специалисты разных профессий, однако получить эти полезные сведения непросто, так суды публикуют только 17% статистики. Информация о делах, рассмотренных в судах, фиксируется в статистических отчётах. Эта статистика помогает юристам анализировать судебные решения, журналистам - в подготовке материалов об уровне преступности или о динамике правонарушений, студентам и аспирантам - в научных работах.

Проектный центр «Инфометр» провёл аудит размещения судебной статистики на сайтах районных и областных судов. Выяснилось, что в среднем суды публикуют только 17% статистики. В 18 регионах суды вообще не размещают статистические отчёты. Эти регионы, среди которых и Мурманская область, разделили последнее место в рейтинге размещения судебной статистики на сайтах судов.

Единственный регион, в котором все суды (и районные, и областные) получили максимальную оценку от экспертов, - Ивановская область, сообщает Анна Иванова, специалист Проектного центра «Инфометр».

Рейтинг по районным судам и по областным.