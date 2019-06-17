В рейтинге регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года Мурманская область заняла 12 место

РИА «Новости» сегодня опубликовали результаты рейтинга регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года, который показывает максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2018 году (рублей в месяц).

Мурманская область по этому показателю оказалась на 12 месте, опередив такие финансово обеспеченные регионы РФ, как Московскую область, Республику Коми, Тюменскую и Ленинградскую области.

По итогам рейтинга благосостояния семей по итогам 2018 года у Мурманской области следующие показатели: максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2018 году составил 54973 рубля в месяц, а в семье с одним ребёнком – 69903 рубля в месяц.

Отметим, что у лидера данного рейтинга - Ямало-Ненецкого автономного округа эти два показателя оказались на уровне – 128519 рублей в месяц и 144334, соответственно. А у аутсайдера - Кабардино-Балкарской Республики – 6010 и 17525 рублей в месяц, соответственно.