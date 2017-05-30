В рейтинге социально экономического положения регионов России Мурманская область оказалась одним из лидеров Северо-Запада

Мурманская область заняла 28 строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов России, подготовленном РИА «Рейтинг», уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области из регионов Северо-Запада России. Остальные наши соседи по федеральному округу в плане социально-экономического развития уступают Мурману: Вологодская область – 29 место; Коми – 32 место; Калиниградская область – 43 место; Архангельская область – 48 место; Новгородская область – 53 место; НАО – 59 место; Карелия – 72 место и Псковская область – 76 место.

По сравнению с прошлым годом Мурманская область поднялась на 4 строчки рейтинга.