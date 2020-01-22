В режиме нон-стоп

В настоящее время регион находится под влиянием циклона, расположенного над Баренцевым морем. В течение суток ожидается сильный порывистый ветер, снег и метель.

В муниципальном учреждении «Управление дорожного хозяйства» следят за погодой и строят свой график работы исходя из прогнозов. Сотрудники учреждения наводят чистоту на городских улицах в круглосуточном режиме.

– Ведётся механизированная очистка проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Трудовую вахту несут 230 человек и более 200 единиц уборочной техники. С начала зимнего периода вывезено 360 тысяч кубометров снега. Это очень большой объем. Израсходовано 7 тысяч кубометров пескосоляной смеси.

К сожалению, не все водители понимают важность и необходимость деятельности дорожных рабочих. Зачастую припаркованный в неположенном месте транспорт становится помехой при проведении работ.

– Мы убедительно просим автолюбителей соблюдать правила и своевременно интересоваться возможными ограничениями дорожного движения, – обратился к горожанам Станислав Ланин.