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Мурманская область. Арктика21.01.18 18:50

В результате ДТП с четырьмя машинами погибли 4 человека, среди которых несовершеннолетний

В Мурманской области по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, вечером 20 января поступило сообщение о том, что на участке автодороги Р-21 «Кола» (1450 км) произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, среди которых несовершеннолетний. Пострадали 5 человек, несколько находятся в тяжёлом состоянии. В настоящее время они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего. 

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