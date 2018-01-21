В результате ДТП с четырьмя машинами погибли 4 человека, среди которых несовершеннолетний
В Мурманской области по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, вечером 20 января поступило сообщение о том, что на участке автодороги Р-21 «Кола» (
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, среди которых несовершеннолетний. Пострадали 5 человек, несколько находятся в тяжёлом состоянии. В настоящее время они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На место происшествия незамедлительно выехали опытные следователи и криминалисты следственного управления.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.