ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Политика: А что ты сделал для этой страны? На трудный вопрос отвечает Михаил ШиловЧтобы отдохнуть три дня, надо поработать шесть
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.05.18 20:35

В результате ДТП в Мурманске пострадали 10 человек, один водитель погиб

Сегодня в Мурманске в 16.20 в районе дома № 22 по ул. Полярные Зори, по предварительной информации, автомобиль «Ниссан Наваро» по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту № 10, после чего автобус столкнулся ещё с двумя транспортными средствами.

В результате ДТП пострадали 8 пассажиров и водитель автобуса, а также пассажир автомобиля «Ниссан Наваро». Водитель автомобиля «Ниссан Наваро» погиб на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП сотрудниками отдела по ДТП СУ УМВД России по Мурманской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Просьба очевидцев происшествия обратиться в полицию по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-06.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 213 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире01:00«Открытая студия + Политика». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 61 копейку, евро – на 71 копейку-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика