В результате ДТП в Мурманске пострадали 10 человек, один водитель погиб

Сегодня в Мурманске в 16.20 в районе дома № 22 по ул. Полярные Зори, по предварительной информации, автомобиль «Ниссан Наваро» по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту № 10, после чего автобус столкнулся ещё с двумя транспортными средствами.

В результате ДТП пострадали 8 пассажиров и водитель автобуса, а также пассажир автомобиля «Ниссан Наваро». Водитель автомобиля «Ниссан Наваро» погиб на месте ДТП.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП сотрудниками отдела по ДТП СУ УМВД России по Мурманской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Просьба очевидцев происшествия обратиться в полицию по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 40-79-06.