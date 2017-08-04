В результате нарушений Правил дорожного движения в текущем году на территории Кольского района погибли пять жителей области

За текущий период 2017 года на территории Кольского района зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, 54 человека получили ранения различной степени тяжести.

Только в июле произошло 12 ДТП, в которых 3 человека погибли, 8 человек получили травмы разной степени тяжести. 2 дорожно-транспортных происшествия произошли по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество ДТП на территории Кольского района уменьшилось на 31%. Количество погибших уменьшилось на 62,5%, количество пострадавших уменьшилось на 32,5%.

Наиболее частым фактором ДТП является выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести последствий, ротой ДПС ГИБДД по Кольскому району на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. В результате за семь месяцев 2017 года выявлено 12309 нарушений ПДД. 24 административных материала переданы в отдел дознания ОМВД России по Кольскому району по фактам повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения для возбуждения уголовных дел ст.264.1 УК РФ.