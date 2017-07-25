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Мурманская область. Арктика25.07.17 07:20

В результате принятых региональной прокуратурой мер погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 106,5 млн рублей

24 июля под председательством прокурора Мурманской области Василия Щербакова в прокуратуре области состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры области за первое полугодие 2017 года и задачам по повышению эффективности прокурорского надзора, укреплению законности и правопорядка в текущем году. В его работе приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина, работники аппарата прокуратуры области, территориальные и специализированные прокуроры, их заместители.

Открывая совещание, Василий Щербаков отметил, что в первом полугодии 2017 г. основные усилия прокуроров были направлены на активизацию деятельности по обеспечению социальных, трудовых и иных прав граждан, охрана интересов несовершеннолетних, инвалидов, социально-незащищенных слоев населения.

На постоянном контроле органов прокуратуры области находятся вопросы стабильного энергоснабжения объектов ЖКХ и ТЭК, соблюдения жилищного законодательства, в том числе при переселении граждан из аварийного жилья.

Значительная работа проведена прокурорами по вопросам исполнения требований законодательства при реализации контрольных полномочий в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Участниками коллегии отмечено, что при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в первом полугодии 2017 г. выявлено свыше 23 тысячи нарушений законов, из которых около 1,5 тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции, более 4 тысячи нарушений законодательства в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, 1131 нарушение законодательства в сфере межнациональных отношений, противодействия терроризму и экстремизму.

За допущенные нарушения законов по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 2 тысяч должностных лиц, еще 984 лица привлечены к административной ответственности. В суды направлено 3354 исковых заявлений, опротестовано 3353 незаконных правовых актов, по материалам прокурорских проверок возбуждено 78 уголовных дел.

В складывающихся социально-экономических условиях особое внимание прокуроров было обращено на недопустимость нарушения трудовых прав граждан, законов в сфере экономики, природоохранного законодательства, пресечению фактов незаконного использования земель, государственного и муниципального имущества, достоверности формирования уголовно-правовой статистики, соблюдению конституционных прав граждан при осуществлении уголовного преследования. Активно осуществлялась деятельность по формированию единого правового пространства.

Прокурорами особое внимание уделялось жалобам и обращениям граждан, отражающих состояние законности и социального напряжения в обществе. Доверие граждан к органам прокуратуры в текущем году возросло, о чем свидетельствует увеличившееся количество поступивших в прокуратуру области обращений – более 12  тысяч.

В результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 106,5 млн рублей.

Мерами прокурорского надзора обеспечено состояние законности при приеме и регистрации сообщений о преступлениях. Прокурорами пресечено 19 тысяч нарушений при приёме и регистрации преступлений, более 4 тысяч при осуществлении статистического учёта преступлений. Осуществляя функцию государственного обвинения, прокурорами принято участие в рассмотрении судами более 2800 уголовных дел.

Наряду с этим прокурор области, руководители структурных подразделений прокуратуры области, выступившие с докладами, обозначили недостатки в организации надзорной деятельности и проблемные вопросы, над которыми предстоит работать.

Выступившая на заседании коллегии начальник управления Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкина обратила внимание на ряд вопросов, требующих принятия дополнительных мер по усилению надзора.

Подводя итоги, прокурор области Василий Щербаков поставил конкретные задачи по укреплению законности и обеспечению правопорядка на территории области.

По итогам работы коллегии принято решение, в котором отражены приоритетные направления прокурорской деятельности на второе полугодие 2017 г., определены конкретные надзорные мероприятия.

 

 

 

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