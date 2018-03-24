В результате происшествия в районе станции Выходной повреждено около 300 метров железнодорожного пути и три пролёта контактных линий
Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало проверку по факту схода с рельсов грузового состава в ночь с пятницы на субботу.
«На место происшествия выехали следователи СК РФ по Мурманской области. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, частично повреждены железнодорожные пути и три опоры линий электропередачи. По предварительной информации ущерб экологической безопасности не причинён», - уточнили в Следственное управление СК РФ по Мурманской области.
По информации СУ СК РФ по Мурманской области, с путей сошли 20 вагонов, 14 опрокинулись, шесть остались на железнодорожном полотне. 35 неповрежденных вагонов транспортировали к ближайшим станциям. В результате происшествия повреждено около