В результате происшествия в районе станции Выходной повреждено около 300 метров железнодорожного пути и три пролёта контактных линий

Следственное управление СК РФ по Мурманской области начало проверку по факту схода с рельсов грузового состава в ночь с пятницы на субботу.

«На место происшествия выехали следователи СК РФ по Мурманской области. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, частично повреждены железнодорожные пути и три опоры линий электропередачи. По предварительной информации ущерб экологической безопасности не причинён», - уточнили в Следственное управление СК РФ по Мурманской области.