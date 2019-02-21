В результате регулирования промысла совместных запасов России и Норвегии удалось добиться устойчивости состояния водных биоресурсов

Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провёл рабочую встречу со статс-секретарем Министерства торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия Роем Ангелвиком на отраслевой выставке в Марокко.

Российская Федерация и Королевство Норвегия уже долгое время сотрудничают в области рыболовства как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. На сессиях Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству страны совместно определяют условия эксплуатации основных общих промысловых запасов Баренцева и Норвежского морей.

Глава Росрыболовства отметил, что в результате такого взаимодействия удалось добиться устойчивости состояния водных биоресурсов, согласовать технические меры регулирования промысла, а также пресечь незаконную добычу.

На встрече стороны обсудили вопрос прилова трески сетным полотном при добыче креветки судами третьих стран в открытой части Баренцева моря (район регулирования НЕАФК) притом, что и Россия, и Норвегия, согласно договоренностям, стремятся к ограничению прилова при промысле креветки.

Стороны согласились, что следует рассмотреть возможность усиления мер контроля и учёта промысловой деятельности судов третьих стран в районе регулирования НЕАФК в Баренцевом море в отношении совместно управляемых ресурсов, пишет пресс-служба Росрыболовства.