В результате увеличения объёмов выпуска никеля необработанного и начала производства никелевого штейна уровень металлургического производства в регионе вырос на 13,2%

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-феврале 2018 года в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 21,4 млрд рублей (116,8% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Индекс производства составил 103,5% к январю-февралю 2017 года (в среднем по России – 103,3%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают металлургическое производство (50,6%), производство пищевых продуктов (35%), ремонт и монтаж машин и оборудования (5,5%), производство прочих транспортных средств и оборудования (2,8%).

Уровень металлургического производства в январе-феврале 2018 года вырос на 13,2% к соответствующему периоду 2017 года, преимущественно в результате увеличения объёмов выпуска никеля необработанного (на 8,5%), а также начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции – никелевого штейна. При этом снизилось производство меди (на 11,8%) и кобальта необработанного (на 15,1%).

Объём отгруженной продукции в действующих ценах составил 10,8 млрд рублей, что в 1,6 раза превысило уровень января-февраля 2017 года. Индекс цен в металлургии – 125,9%. Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 102,2%.

Объём отгруженной продукции в действующих ценах снизился на 2% - до 7,5 млрд рублей. Цены производителей пищевых товаров выросли на 7,2%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства филе рыбного мороженого (на 13,2%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 35,7%), консервов рыбных (на 20,9%), свинины, кроме субпродуктов (на 5,5%). В то же время сократился выпуск мясных полуфабрикатов (на 17%), колбасных изделий (на 3,7%), рыбы мороженой (на 5%), хлебобулочных изделий (на 4,4%), молока, кроме сырого (на 18,5%).

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось в 2,1 раза, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях. Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 70,5% к январю-февралю 2017 года в результате снижения объёма отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях).