В Росляково едем без проблем

Введенный в прошлом году автобусный маршрут № 33Р позволил обеспечить жителей Росляково качественным транспортным обслуживанием.

– Стоит отметить, что маршрут № 33Р очень востребован среди мурманчан, в день только по единоразовым билетам проезжает свыше тысячи человек, – рассказал директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Предприятие «Электротранспорт» проводит постоянный мониторинг пассажиропотока и при необходимости корректирует расписание.

За счёт увеличения количества машин на маршруте №33Р сократилось время ожидания транспорта. Сейчас интервал движения городского автобуса в час пик составляет от 8 до 12 минут.

Из Росляково автобусы следуют по Североморскому шоссе. Дальнейший путь следования – проспект Героев-североморцев, улицы Хлобыстова, Свердлова. Далее автобус следует по привычному маршруту № 33 до улицы Орликовой.