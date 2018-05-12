В Росляково грабитель отобрал у северянина золотую цепочку и мобильный телефон

В дежурную часть отдела полиции в ночное время суток поступило сообщение об ограблении от мужчины 1984 года рождения.

Полицейские, прибыв на место происшествия к дому по ул. Школьной в районе Росляково, опросили потерпевшего. Выяснилось, что неизвестный напал на него неожиданно. Злоумышленник под угрозой применения насилия присвоил принадлежащие потерпевшему золотую цепочку и мобильный телефон «Хонор». Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Потерпевший смог описать приметы нападавшего, информация о розыске была передана дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый 1992 года рождения в течение суток был установлен полицейскими. Выяснилось, что неработающий подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное имущество изъято полицейскими в ходе личного досмотра и возвращено законному владельцу. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.