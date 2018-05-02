В Росляково ночью сгорел гараж

2 мая в 02.13 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Мурманск, п. Росляково, ул. Молодежная, д. 17.

В результате пожара гараж выгорел по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 12 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.