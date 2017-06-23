В Росляково появится новый большой стадион

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход строительства крупнейшего в городе спортивного объекта. В жилом районе Росляково, на площади более чем 12 тысяч квадратных метров разместится полноразмерное футбольное поле, тренажеры, беговые дорожки, площадка для воркаута, универсальная площадка (баскетбол, волейбол), и даже яма для прыжков в длину.

– Городские власти будут внимательно следить за графиком выполнения работ подрядчиком, объект должен быть сдан в срок до 30 сентября, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уверен, это станет замечательным подарком жителям микрорайона ко Дню города.

Возрождение дворовых стадионов началось в рамках масштабной городской программы ещё в 2011 году, когда власти заполярной столицы приняли решение перевести их в ведение муниципального учреждения «Городской спортивный центр «Авангард». Содержание, освещение и уборку таких зон взял на себя город. А заниматься на площадках могут все желающие.

За последние годы в Мурманске модернизированы, а зачастую выстроены заново более 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.