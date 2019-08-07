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Мурманская область. Арктика07.08.19 10:45

В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума

Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России: более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год), следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (выложены 31 июля 2019 года). Это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек).

Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.

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