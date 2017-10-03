В России 80% населения проживают в районах с водой, непригодной к питью

Жители бассейнов крупнейших рек России и мира: Волги, Оби и Енисея - официально остались без воды, пригодной к питью. Суммарная площадь водозабора - 6928000 кв. км. Об этом говорится в недавно опубликованном государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году». Надежда только на надёжность государственных водоочистных систем и непроницаемость водопроводных сетей, которые уберегут от повторного загрязнения уже очищенную воду при транспортировке к потребителю.

Липецкая трубная компания «Свободный Сокол», совместно с экспертами отрасли публикуют перечень регионов, которые особенно остро нуждаются в качественных водопроводных сетях и очистных сооружениях, так как именно там загрязнение поверхностных вод достигло критических показателей. Это Карачаево-Черкесской Республика (70,5% водоисточников не соответствуют нормативам), Вологодская, Архангельская, Мурманская области, города Среднего Енисея, Верхнего и Среднего Приангарья, Красноярск, населенные пункты Канско-Ачинского комплекса, районы добычи нефти и газа в Юго-Западной Сибири, Ямало-Ненецкого АО, Кузбасс, Норильский район. В Республике Саха (Якутия) и Свердловской области в 2016 году было зафиксировано паразитарное загрязнение питьевой воды систем городского водоснабжения. И только в Санкт-Петербурге и Республике Алтай требованиям соответствовали 100% источников централизованного питьевого водоснабжения.

Водоканалы, как правило, используют для водозабора поверхностные воды. Но более 70% очистных сооружений в стране построено 30-50 лет назад. 80% из них требуют реконструкции. Земля и реки больше не способны к естественному самоочищению. Давление городских агломераций и предприятий перевесило силы природы. Как следствие крупнейшие водные артерии Волга, Обь и Енисей - непригодны для питья. В список водоёмов, которые используются для водозабора, но при этом классифицируются как «грязные» и «экстримально грязные» попали водные объекты со всей страны.

Это означает, что сейчас крайне важны качественные и современные системы очистки воды, которая подается в водопроводы, а также надежные трубопроводы, которые позволят защитить воду от повторного загрязнения. Потребителям нужно самим разбираться в воде, сдавать на анализ то, что льется из-под крана или добывается из артезианской скважины. Вода из колодца или ручья - на большей территории нашей страны - это источник опасности неясного происхождения и не альтернатива централизованному водопроводу.

Водозабор в 2016 году в России составил – 63,0 млрд куб. метров. Из них хозяйственно-питьевые нужды составили– 7,8 млрд куб. метров , что на 4,4% меньше, чем в 2015. А сточных вод в стране в прошлом году оказалось на 2,1% больше, чем в 2015 - 14,7 млрд куб. метров. Важный для отрасли показатель водопотерь при транспортировке, увы, оказался в пределе обычных для последнего десятилетия 6,8-7,8 млрд куб. метров в год, то есть сопоставим со всем объёмом «выпитой» и смытой потребителями воды за 2016 год! Это означает, что огромный объём очищенной воды и затраченные средства ушли в землю, через негерметичные водоводы еще до того, как водой воспользовались. При этом в оставшуюся воду попали вредные примеси из грунта, в том числе неочищенная поверхностная вода, которая зачастую смешана с отходами канализации. В России каждый 10-й посёлок городского типа не имеет централизованной канализации, хотя имеет центральный водопровод. А более 40 тысяч поселений не имеют ни централизованной, ни иной канализации и системы очистки стоков.

В докладе официально заявляется, что загрязнения питьевой воды формируют дополнительные случаи смертности и заболеваний: на первом месте болезни мочеполовой системы (32,3%, 479864 случая), органов пищеварения (26,9%, 400282 случая), болезни кожи и подкожной клетчатки (15,3%, 227309 случаев), новообразования (7,3%, 107822 случая).

Аналитики с уверенностью заявляют, что экологические меры бессмысленны без использования качественных и герметичных материалов, по которым доставляется вода к потребителю, а водопотери будут снижены до уровня 6-10%.