В России бизнес не кошмарят! Но в управлении Мурманского морского рыбного порта проходят обыски

«В управление рыбного порта - маски-шоу. Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами», - сообщает пресс-служба порта на площадке «Твиттер».

Как пояснил РИАН пресс-секретарь компании Алексей Бакуменко, порт «подозревают в уклонении от уплаты налогов и правомочности лицензии на перевалку опасных грузов». «Проходят обыски… Сейчас изымают документы, смотрят всё подряд, включая документы по ремонту – мы сделали в последние годы ремонты на 600 миллионов рублей, порядка 50 контрагентов», - добавил он.

Официальным комментарием ФСБ РИА «Новости» пока не располагает.