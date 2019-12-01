В России бизнес не кошмарят! Тому «подтверждением» являются события в рыбном порту

Как уже сообщало «Арктик-ТВ», 29 ноября в управление рыбного порта пришли 20-30 сотрудников ФСБ в полной экипировки. За это время, привычная для российских обывателей картинка действий силовиков «на вражеской территории» обросла новыми подробностями. Напрмер, на площадке Всемирной паутины «Твиттер» размещена эмоциональная подборочка сообщений по этому поводу:

@PressMMRP

«Вчера сотрудники ФСБ изъяли на холодильниках порта 350 кг продукции разных собственников. Претензия - отсутствие маркировки. Маркировка партии была на палетте (упаковке), паллет расформировывали, выдирали коробки с отвалившимися этикетками».#ММРП #ФСБ

@POLENA100

«Только в чёрную пятницу в рыбном порту Мурманска ищут чёрную бухгалтерию. В составе проверки на южном районе - Ростехнадзор и Россельхознадзор. Предпринимаются попытки ареста и/или изъятия рыбопродукции, размещённой на хранение, по правовой основе силовики не определились».

@PressMMRP

«Четвёртые сутки пылают станицы... Горит под ногами родная земля...

В общем, сотрудники #ФСБ только полчаса назад закончили работу в управлении порта. И переместились на холодильники 2-го района, прихватив с собой руководство». #ММРП.

@PressMMRP

«В ряде недобросовестных СМИ уже успели обвинить #ММРП во всех грехах, поленившись или не захотев звонить в порт за комментарием. Мы, конечно, тоже затянули с публикацией своей точки зрения. Но, согласитесь, трудно быть оперативным, если у вас #ФСБ».

@PressMMRP

«Погорячились мы, написав про обвинение в незаконном владении причалами. Речь о якобы незаконном предпринимательстве на причалах. И кажется, мы знаем, на чью жалобу столь бдительно отреагировали чекисты. Кое-кому восстановление рыбного порта - костью в горле».

На официальном же сайте АО «Мурманский морской рыбный порт появилась развёрнутая информация о происходящих событиях уходящего ноября:

«Сегодняшняя работа Мурманского морского рыбного порта была остановлена визитом сотрудников ФСБ – в масках и при оружии. Забавно, что они прибыли сразу после того, как из управления порта уехала группа школьников – на экскурсию в южный грузовой район ММРП в рамках программы профориентации. В отличие от школьников, силовиков не интересовала работа кранов и электропогрузчиков, они сразу запросили 1С-сервер и документы. Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий подписал зам. начальника управления ФСБ по Мурманской области.

Поскольку портовики не собирались оказывать сопротивление, то товарищи в масках уехали, остались сотрудники в штатском. Несколько групп проверяющих работает и на холодильных терминалах порта, а большая часть расположилась в актовом зале управления ММРП и изучает изъятые документы. В частности, чекистов интересуют договора с рыбопромысловыми компаниями и документы по расходам на ремонты в 2018 году…

- Нас удивляет стиль работы силовиков, мы могли предоставить эти документы в добровольном порядке, по запросу. Сейчас работа управления практически парализована, хотя в этот день мы должны были согласовать проект по работе с одним из стратегических партнёров, - рассказывает исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук. – Кроме того, порт обвинили в уклонении от уплаты налогов, хотя мы добросовестно проводим все отчисления.

Также у силовиков возникли вопросы к законности нефтеперевалки, которую осуществляет порт в рамках комплексного обслуживания промысловых судов и теплоснабжения одного из микрорайонов Мурманска. И, кажется, благодаря этому интересу можно вычислить, кто стоит за жалобой в ФСБ.

Порт обладает лицензией на перевалку опасных грузов, к которым относятся нефтепродукты и рыбная мука. Однако ФГУП «Нацрыбресурс» и его арендатор считают, что лицензия порта не имеет силы, так как у предприятия нет причалов в распоряжении. На этом основании «Нацрыбресурс» и его арендатор, распоряжающиеся причалами, дважды отказали порту в проведении учений по ликвидации аварийных разливов нефти...

В мае 2019 года Росморречфлот всё-таки подтвердил порту наличие неразрывки практически по всем причалам. ММРП сразу подал в суд, чтобы оспорить состоявшиеся конкурсы. В ноябре судебное решение в пользу порта было вынесено по причалу № 44, где как раз и происходит перевалка нефти. А значит, арендатор должен вернуть причал «Нацрыбресурсу», а тот передать рыбному порту.

Но, похоже, логика проверяющих такова, что раз сейчас нет причала в собственности у порта, то любая предпринимательская деятельность на нём становится незаконной. Вот и повод для визита ФСБ. Хотя, к примеру, у лицензирующих органов претензий к ММРП по этому вопросу не возникало. За 2019 год по жалобам всё тех же участников арбитражных споров контролирующие органы уже трижды проверили железнодорожное хозяйство ММРП и дважды - деятельность по лицензии на перевалку опасных грузов. По итогам проверок лицензии остались действующими.

Возможно, оперативно-розыскные мероприятия, проводимые ФСБ, это тоже реакция на жалобу одного из участников спора по причалам. И если так, то жаль, что уважаемая спецслужба поддалась на провокацию…».