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Мурманская область. Арктика30.06.18 08:30

В России даже атомным энергоблокам увеличивают «пенсионный» возраст

Энергоблок № 1 Кольской АЭС, отметивший 45-летие с момента пуска, сможет работать до 2033 года благодаря новой лицензии.

Как сообщает  пресс-служба КАЭС, такое повторное продление срока эксплуатации энергоблока происходит впервые в истории российской атомной энергетики. Принято решение о предоставлении концерну «Росэнергоатом» с июля 2018 года лицензии, дающей право на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 1 Кольской АЭС на дополнительный период сроком 15 лет - до 2033 года.

На этом  энергоблоке уже проведён значительный объём работ, необходимых для продления работы. Запланирована реализация ещё ряда проектов.

Напомним, первый энергоблок станции дал ток в Единую энергосистему страны 29 июня 1973 года.

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Игорь, местный
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а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
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