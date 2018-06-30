Мурманская область. Арктика30.06.18 08:30
В России даже атомным энергоблокам увеличивают «пенсионный» возраст
Энергоблок № 1 Кольской АЭС, отметивший 45-летие с момента пуска, сможет работать до 2033 года благодаря новой лицензии.
Как сообщает пресс-служба КАЭС, такое повторное продление срока эксплуатации энергоблока происходит впервые в истории российской атомной энергетики. Принято решение о предоставлении концерну «Росэнергоатом» с июля 2018 года лицензии, дающей право на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 1 Кольской АЭС на дополнительный период сроком 15 лет - до 2033 года.
На этом энергоблоке уже проведён значительный объём работ, необходимых для продления работы. Запланирована реализация ещё ряда проектов.
Напомним, первый энергоблок станции дал ток в Единую энергосистему страны 29 июня 1973 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь, местный
30.06.18 08:52
а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
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Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Кристина
28.06.18 09:35
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