В России достигнута ценовая финансовая стабильность - ЦБ РФ

Ценовая финансовая стабильность в России достигнута, считает первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. По его словам, этой стабильности удалось добиться «совместными усилиями денежных властей».

«Ценовая финансовая стабильность, она достигнута. Колоссальный прорыв для достижения стабилизации за счёт введения бюджетного правила, это в зависимости от изменения конъюнктуры внешнеэкономической. Сезонное таргетирование, которое пять лет назад все со скепсисом принимали, - оно тоже принесло свои плоды, соответственно», - сказал Тулин на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Ценовая финансовая стабильность создаёт здоровый климат, более благоприятный социально-экономический воздух, условия для перехода к росту. Это как, опять же, известная поговорка о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Когда стабильность достигается ценовая, то самочувствие и здоровье активно повышаются», - отметил Тулин. По его словам, при стабильности «по крайней мере, люди себя чувствуют лучше, потому что страшно население боится этой заведомо проигрышной гонки между ростом цен и ростом зарплат».

«Наша цель теперь по мере улучшения здоровья думать о том, чтобы повышать благосостояние, чтобы реальные доходы населения росли», - сообщил первый зампред ЦБ.