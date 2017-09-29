В России и Норвегии состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию реконструированного участка автодороги Мурманск – Никель – Киркенес

Сегодня состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию после реконструкции участка автодороги Мурманск – Никель – Киркенес. Митинги, посвященные этому событию, прошли на норвежской и российской сторонах. В мероприятиях приняли участие статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, министр транспорта и коммуникаций Королевства Норвегии Кетил Селвик-Олсен, первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

«Мы открываем небольшой, но очень значимый участок, который сближает наши страны. Он очень важен для развития Северо-запада и европейской части России. Развитие инфраструктурных проектов даёт новый импульс для развития территорий», – отметил Сергей Аристов.

В своем выступлении заместитель руководителя федерального Минтранса особо отметил, что сегодня федеральная трасса Кола на 90 процентов отвечает всем современным требованиям. Реализация проекта реконструкции 16-километрового участка на российской стороне – это продолжение маршрутной реконструкции федеральной автодороги от Мурманска до государственной границы с Королевством Норвегия. Развитие участка ведется с 2010 года. Объем федеральных инвестиций в объект реконструкции с 1574 по 1590 км составил 3,5 миллиарда рублей.

Дорога спроектирована с максимальным приближением к существующей трассе. Для обеспечения безопасности дорожного движения спрямлены углы поворотов. Для водителей обеспечивается зрительная видимость направления дороги. В целях повышения безопасности дорожного движения установлено 69 дорожных знаков и более 15,5 км барьерного ограждения. Кроме того, на новом участке дороги в рамках эксперимента применен опыт северных стран по нанесению осевой горизонтальной разметки желтого цвета, что позволяет делать её более заметной в арктических условиях.

Также полностью реконструирован мост через р. Рюссянийоки на 1578 км. Расширены опоры, установлены новые пролетные строения, что позволило полностью восстановить транспортно-эксплуатационное состояние искусственного сооружения и установлены новые пролетные строения.

С норвежской стороны реконструировано 10 км автодороги Хессинг – госграница. Помимо ремонта полотна, проект включил в себя постройку 690-метрового тоннеля и 284-метрового моста. Общая сумма проекта реконструкции составила 831 млн норвежских крон.

«Строительство дорог – доказательство дружбы между народами. Благодаря обновленной трассе смогут активнее развиваться туризм и бизнес между Норвегией и Россией. У нас есть общие интересы к совместному развитию», – сказал Кетил Селвик-Олсен.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выразил благодарность Министерству транспорта РФ, норвежским партнерам и всем, кто принимал участие в работах. По поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун он вручил Памятный адрес генеральному директору компании-подрядчика «Технострой» Юрию Игнатьеву.

«Наш регион давно и успешно развивает дружеские и партнёрские связи с норвежскими губерниями. То, что сегодня в России дорожному строительству на всех уровнях уделяется большое внимание, лучше всего говорит о состоянии нашего государства. Качественные дороги – это весомый вклад в репутацию России. Россия и Норвегия в буквальном смысле движутся навстречу друг другу, что в наше непростое время особенно ценно», – подчеркнул Алексей Тюкавин.