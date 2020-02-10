ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Технические новинки, меняющие нашу жизньВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Создаём пару, или Курьёзы взаимоотношений мужчин и женщин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.02.20 09:45

В России изменились правила назначения льготных лекарств

С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов. Поправки были внесены в приказ Минздрава № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Теперь врачи могут увеличивать количество обезболивающих наркотических препаратов, ориентируясь на протоколы лечения.

Для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, лекарственные препараты с оформлением рецептов теперь могут назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее - до 90 дней).

Контроль в виде печатей, подписей и усиленных электронных подписей теперь будет распространяться не только на рецепты с курсом лечения до 60 дней, но и на рецепты с меньшим курсом лечения.

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде. Несколько изменилась форма рецептурного бланка № 148−1/у-04 (л). В ней появилось место для штрихкода, если рецептурный бланк изготавливается с использованием компьютерных технологий. Уточнен также список сокращений, используемых в рецептах.

Как пояснили «РГ» в комитете Совета Федерации по социальной политике, обычно рецепт действителен в течение 30 дней. На лекарства, срок годности которых не превышает 10 дней, выписывают несколько рецептов (чтобы хватило на месячный курс лечения).

Направлять такие рецепты в аптеку нужно по мере расходования лекарств.

Рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения, с пометкой «cito» (срочно) — в течение двух. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент препаратов для медицинского применения, обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения.

Перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, содержится в приложении 1 к постановлению правительства РФ от 30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на безвозмездной основе могут: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран, полученных на фронте; жители и защитники блокадного Ленинграда; герои СССР и РФ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; ветераны боевых действий, проходивших на территории других государств; дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет); инвалиды I группы и дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся негативному воздействию последствий аварии на ЧАЭС; лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний, и другие.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Мощнейшие демотиваторы» Крайнего Севера
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Наталия
09.02.20 10:17
Нашли преступников! При заработной плате 200 тысяч (см. статью) воровать миллион восемьсот на всех? Автору статьи не кажется это по крайней мере абсурдным?
Комментарий к новости:В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?
Irina
08.02.20 10:46
Какой контроль?! Невозможно дождаться отклика на заявку! Даже то, что вопрос стоит на муниципальном контроле. "Уборка подъезда как положено"- вы серьезно???
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Как выживают управляющие компании в условиях потока жалоб граждан и прессинга власти
Max Silva4ev
07.02.20 12:26
Сам факт того, что закон о поправках в Конституцию вынесли на всеобщее голосование, что, кстати, не является обязательной процедурой, говорит о заинтересованности власти в широком обсуждении этого воп
Комментарий к новости:Наш регион вносит поправки в Конституцию РФ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире10:20«Бессмертник». Художественный сериал, 21 серия (16+)11:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести более 1000 литров бензина АИ-92 - РИА «Рейтинг»-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 67 копеек, евро – почти на 55 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК оперативно-диспетчерское управление электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыВ России изменились правила назначения льготных лекарств
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 554 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика