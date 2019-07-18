В России наступает «ночь ума»?
Большинство россиян не считают образование обязательным условием для устройства на высокооплачиваемую работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причём убежденность в этом существенно возросла (47% в 1991 году и 70% в 2019 году).
Как пишет ТАСС, данные опроса также демонстрируют скептическое отношение населения к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, которое за 11 лет тоже усилилось. Если в 2008 году сомнения выражали 45%, то в 2019 году так думают 68%. Вместе с этим растут сомнения в неизбежности низкооплачиваемой непрестижной работы из-за отсутствия диплома, в 2019 году с этим не согласны 65% опрошенных против 50% в 2008 году. Отмечается, что в основном к подобным сомнениям склонно молодое поколение, среди респондентов в возрасте от 18 до 25 о завышении значимости высшего образования говорят 74%, а не согласны с обреченностью на низкооплачиваемый труд без диплома 76%.
Согласно данным опроса, россияне стали считать образование менее доступным. В последние три года россияне все чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования для всех граждан (53% в 2016 году и 63% в 2019 году). На фоне этого большинство опрошенных не считают, что ради диплома о высшем образовании в наше время хороши любые средства, хотя 11 лет назад так думали реже (51% в 2008 году и 65% в 2019 году).
При этом за последние девять лет россияне чаще стали считать высшее образование необходимостью. Увеличилась доля тех, кто считает, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято (с 6% в 2010 году до 18% в 2019 году). В целом большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей, хотя за последние 11 лет сторонников данной точки зрения стало заметно меньше (76% в 2008 году и 58% в 2019 году).
Почти половина россиян рассматривает образование как инструмент для успешного трудоустройства, так в 2019 считают 44% опрошенных, 26% видят в образовании способ карьерного продвижения, а 22% - способ собственного самосовершенствования как профессионала.