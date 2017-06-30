В России отмечается рост объёма безналичных платежей с использованием банковских карт и увеличение краж денег с них

Объём безналичных платежей в России растет год от года. При этом всё бoльшая доля безналичных платежей приходится на платёжные карты: в 2016 году, по данным ЦБ РФ, операции по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт составили 80% от общего числа безналичных транзакций.

Растёт не только доля операций в процентном соотношении, но и их суммарный объем – причём, растёт быстрыми темпами. Данные по итогам первого квартала 2017 года говорят о том, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объём операций с использованием платёжных карт, выпущенных российскими банками, вырос на 31% и достиг 3,5 трлн рублей.

- Прогресс в этой сфере будет выглядеть ещё нагляднее, если обратиться к более ранним статистическим данным. Так, в 2009 году только в 21 случае из 100 для безналичного платежа использовались банковские карты. К 2016 году количество операций по картам выросло до 71 из 100. За этот же период доля оплаты товаров и услуг картами в общем объёме розничной торговли выросла с 3,5% до 30,5%, то есть почти в 9 раз, - комментирует Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - Существенный рост доли безналичных операций по картам на протяжении последних лет также подтверждают данные Центробанка. По словам зампредседателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, ежегодный рост составляет 6-8 процентных пунктов, что является «очень хорошим показателем».

Увеличивается не только количество безналичных операций по картам, но и число активных платёжных карт. В первом квартале 2017 года их стало 140 млн, что на 7,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Что касается собственно эмиссии, то количество карт для физических лиц достигло 251,7 млн штук, это на 4,3% превышает показатель первого квартала 2016 года.

Всего в 2016 году наши сограждане совершили 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн. рублей. В среднем каждый россиянин совершил 120 операций на общую сумму 349,7 тысячи рублей, тогда как годом ранее – 90 операций на сумму 283,8 тысячи рублей. При этом в отношении оплаты товаров и услуг наблюдается тенденция сокращения среднего чека: в первом квартале 2017 года он составил 839 рублей, в первом квартале 2016 года – 917 рублей, в первом квартале 2015 года – 960 рублей. То есть кредитные карты активно используются для оплаты регулярных некрупных покупок, чему способствует развитие сети POS-терминалов.

Растущие объёмы эмиссии свидетельствуют о том, что банковские карты являются востребованным продуктом. При этом число активно используемых карт растет быстрее объёмов эмиссии. А тот факт, что одновременно с этим растет количество операций по картам и их суммарный объём, говорит о том, что карты востребованы именно как платежный инструмент. Всё это позволяет сделать вывод о том, что россияне смогли увидеть ряд преимуществ, которые даёт использование платежных карт при расчётах.

Нельзя обойти молчанием такое явление, как кибермошенничество. В 2016 году число краж средств с банковских карт выросло по сравнению с 2015 годом на 43% и достигло 107 тысяч случаев. Как результат суммарные потери банков и их клиентов в 2016 году составили 2 млрд рублей. В 2017 году число краж денег с банковских карт может вырасти ещё на 30% – до 135-140 тысяч случаев. Не стать жертвой преступников пользователям поможет соблюдение элементарных правил безопасности при пользовании банковскими услугами в интернете.

Расширение доли безналичных расчётов в экономике также отвечает интересам правительства. Эта тема представляется настолько важной, что в январе этого года глава Минфина Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения хождения наличных денег. Позднее первому вице-премьеру Игорю Шувалову пришлось уточнить, что правительство в этом вопросе не намерено прибегать к административным методам.

Наличные деньги – это основа теневой экономики. Поэтому стремление российских властей перейти на безналичные расчёты очевидно – в этом случае станет проще отследить как движение денег, так и их происхождение. Кроме того, Минфин проявляет беспокойство из-за необходимости увеличить поступления в бюджет, в первую очередь налоговые. Безналичные расчеты позволяют это сделать гораздо проще.

Снизить долю расчётов наличными поможет создание благоприятных условий для развития системы безналичных платежей. К примеру, в Европе доля безналичных платежей превышает 70 процентов. Это связано с тем, что безналичные операции там доступны, даже на рынке можно расплатиться картой, а стоимость обслуживания операции по карте составляет доли процента. Сегодня в России средняя цена операции составляет 3%. Однако инвестиции российских банков в современные финансовые технологии позволят постепенно снизить стоимость обслуживания карт.

Кое в чем административные меры все же могут быть полезны. Финансовым властям стоит по-новому взглянуть на предложение Минфина 2012 года ограничить использование наличных для совершения крупных покупок суммой 600 тысяч рублей. В настоящий момент к этой идее можно вернуться, однако потолок операций установить, например, на уровне 2-2.5 млн рублей. В эту категорию сегодня попадают в основном сделки с недвижимостью. При этом постепенное медленное снижение максимальной суммы должно идти одновременно с созданием условий, при которых безналичный расчёт станет наиболее удобным, простым и доступным инструментом расчётов как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг.