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Мурманская область. Арктика15.10.19 13:56

В России отмечается рост позитивного отношения граждан к различного рода неофициальной занятости

По данным опроса, проведенного в мае этого года научно-исследовательским Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 32,5% жителей России (а это около 25 млн человек) в той или иной форме причастна к «теневому» рынку труда.

Данные опроса Института общественных наук РАНХиГС, в котором приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности, показывают, что на российском рынке труда наметился обнадеживающий тренд - выход из «тени». «В целом за последние два года фиксируется снижение вовлеченности населения в «теневую» экономику», - полагает директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

За счёт чего сократилась «теневая» занятость в России? Оказывается, за счет официально оформленных и неоформленных подработок, которые давно уже стали частью жизни россиян. Если в 2017 г. 45,3% занятого населения признались социологам, что подрабатывают, то в 2019 г. об этом заявили только 27,6%. Ученые предположили, что это связано не с более высоким уровнем правосознания, а со снижением потребительской активности граждан: многие просто не могут оплачивать те или иные виды работ или услуг, которые раньше были им доступны.

«На рынке труда наметился еще один тренд. Работодатели и заказчики разворачиваются в сторону официально оформляемой дополнительной занятости. В 2017 г. 59,7% подрабатывающих рассказали социологам, что официально не оформляли свои подработки. В 2019 г. такой ответ дали только 50,7%. Снижение на 9% не может рассматриваться как статистическая погрешность и свидетельствует об определенных тенденциях на рынке», - говорится в исследовании РАНХиГС.

Однако социологи РАНХиГС выявили тревожный симптом: россиян, для которых неоформленная занятость является основным источником дохода, не становится меньше. В 2013 г. 11,9% занятого населения работали полностью «в тени», в 2017 г. - 13,6%, в 2019 г. - 13,1%.

Второй тревожный симптом заключается в росте позитивного отношения россиян к различного рода неофициальной занятости. Пока государство борется с зарплатами «в конвертах», растёт число граждан, приветствующих факт оплаты «из рук в руки». В 2017 г. чуть более половины опрошенных (50,8%) положительно отнеслась к выполнению различных работ и услуг (строительных, ремонтных, репетиторских) с получением за них наличной оплаты, минуя кассу. Но в 2019 г. уже 72,9% россиян приветствует оплату за работы или услуги "из рук в руки".

Эксперты считают, чтобы сбалансировать легальный и «теневой» рынок труда, должно произойти повышение социальной и экономической защищенности работников. Во-вторых, это проведение чёткой и последовательной фискальной политики. По данным исследования РАНХиГС, каждый второй работник отмечает несправедливость осуществляемой налоговой политики. Это связано как с размерами необходимых налоговых выплат, так и с непостоянством законодательства, которое заставляет людей с осторожностью относиться ко всем нововведениям, а то и просто игнорировать их.

В-третьих, следует повышать мотивационную функцию оплаты труда, которая сегодня не является эффективным инструментом стимулирования трудовой активности. В-четвертых, улучшение морально-нравственного климата в обществе, резюмируется в исследовании. Распространенность некриминальной «теневой»   экономики во многом связана с правовым нигилизмом части российских граждан и их ориентацией на прагматические ценности.

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