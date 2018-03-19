В России отмечают День моряка-подводника

19 марта 2018 года отмечается 112 годовщина со дня создания в России Подводных сил Военно-морского флота. За эти годы Подводные силы ВМФ показали свою эффективности и надежность при решении задач обороны нашего государства.

В этот день проходят торжественные мероприятия на всех флотах Военно-морского флота России, встречи с ветеранами-подводниками в военно-морских образовательных учреждениях.

Накануне подводников поздравил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв. Телеграмма Главкома ВМФ была направлена в соединения атомных и неатомных подводных лодок, а также была адресована тем, кто посвятил свою жизнь службе в Подводных силах Военно-морского флота.

19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли, были выделены в отдельный класс – подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания. Первыми звания «офицер подводного плавания» приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен. Россия была одной из первых среди стран, применивших подводные лодки в вооруженной борьбе на море.