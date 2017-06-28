В России растёт число невыездных граждан-должников

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число невыездных должников последовательно увеличивается. Если два года назад по состоянию на май их было всего 782 тысячи, то год назад - уже 2 млн, а сейчас - 2,3 млн. По действующему с 2005 года закону, при имеющейся непогашенной задолженности выезжать за границу запрещено. Приставы каждый год увеличивают сумму взысканий с невыездных, считая запрет покидать РФ действенной мерой.

«Благодаря применению ограничения на выезд к должникам, за четыре месяца 2017 года было взыскано 9,3 млрд рублей, что на 19,2% превышает сумму, взысканную за 4 месяца 2016 года (7,8 млрд рублей), - рассказали «Известиям» в пресс-службе ФССП. - За четыре месяца 2015 года было взыскано более 5,1 млрд рублей. Таким образом, временное ограничение в праве на выезд за пределы РФ - один из наиболее действенных способов мотивации должников к исполнению своих обязательств».

Постановление об ограничении на выезд выносится на полгода и может многократно продлеваться до погашения долга. По закону должника предупреждают о долгах: по адресу регистрации отправляют почтой письменные уведомления обо всех судебных исках и возбуждении исполнительного производства, а если речь идет о взыскании крупных сумм, то приставы приходят к неплательщику лично. Эксперты советуют до отъезда проверять на сайте ФССП, не занесены ли вы и ваши спутники в невыездной список. Тем не менее, бывают случаи, когда о запрете на выезд становится известно лишь на пограничном контроле или непосредственно накануне отъезда. После того, как должника остановили на границе, ему уже не позволят оперативно оплатить долги через интернет-банк или терминал - выезд неплательщику будет запрещен.

Как указывают в ФССП, процедура снятия ограничения выезда за границу сейчас занимает 10 дней - то есть оплатить долг по исполнительному листу лучше за две недели до вылета.

Гендиректор компании «Секвойя кредит консолидейшн» Алексей Терский уточнил, что самыми злостными неплательщиками являются граждане с долгами по алиментам (они составляют 20% от всех невыездных должников) и клиенты банков (40%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщиков за услуги ЖКХ среди «невыездных» 5%, а доля заёмщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью «Бинбанка» Сергей Голец уверен, что из-за вступления в силу закона о коллекторской деятельности число невыездных должников будет расти: чем меньше становится инструментов для взыскания в досудебном порядке, тем более активно долги будут взыскиваться через суд - отсюда и рост запретов на выезд через судебных приставов. По прогнозам Алексея Терского, количество «невыездных» по решению ФССП к концу 2017 года достигнет 2,5-2,6 млн человек.

Впрочем, по словам представителя «Бинбанка», у должников, желающих выехать за рубеж, остаются и «официальные» лазейки: например, выезд за границу через страны Таможенного союза - Белоруссию и Казахстан.