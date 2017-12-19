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Мурманская область. Арктика19.12.17 10:40

В России растёт уровень эксплуатации работников

Россияне стали больше работать в легальном секторе экономики, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на новый доклад РАНХиГС «Мониторинг социально-экономического положения населения». При этом из-за роста занятости на основной работе граждане стали реже подрабатывать на стороне: в 2017 году число занятых на дополнительной работе составило 1,6 млн (в 2016 году - 2,4 млн), в первую очередь процесс затронул крупные города.

По данным РАНХиГС, за три квартала 2017 года крупные и средние предприятия увеличили интенсивность использования рабочей силы. В среднем на одного работника за этот период пришлось 1297,2 часа, что на 17,6 часа больше, чем годом ранее - притом что число рабочих дней было одинаковым. Средняя продолжительность рабочего дня в этом году возросла до 7,09 часа (в предыдущие годы — 6,97–7,01 часа). Наиболее активный рост занятости эксперты зафиксировали в строительстве и торговле (на 39 часов), производстве готовых металлических изделий (на 35 часов) и металлургии (на 21 час).

Схожие изменения продолжительности рабочего дня фиксировали и аналитики Института социологии РАН.

Существенный рост числа рабочих часов не привёл к пропорциональному росту стоимости рабочей силы, наоборот, можно говорить о её падении, отмечают социологи. Так, в 2014–2016 годах медианные показатели продолжительности рабочей недели занятых россиян выросли на 6,5%, а средняя номинальная оплата одного рабочего часа — на 4,2%. В максимальной степени оплата выросла в номинальном выражении у специалистов (на 18%), руководителей (на 17%) и рабочих (13%). В то же время у служащих рост составил всего 4,3%, а у рядовых работников торговли и бытового обслуживания — 1,6%. Кроме того, сейчас работодатели оплачивают сверхурочные только трети работающих свыше 40 часов в неделю. Реже всего (25%) дополнительную оплату получали занятые в торговле и бытовом обслуживании, чаще всего (52%) - занятые на руководящих постах.

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