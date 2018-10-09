В России разрабатывается законопроект о внедрении электронных паспортов

Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 г. начать переход на электронный паспорт – его концепции уже пять лет, пишут «Ведомости». Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов, а 17 сентября – председатель правительства Дмитрий.

Электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде, сообщили в пресс-службе правительства. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.

Как следует из паспорта программы «Цифровая экономика», который рассматривался на совещании, реформа будет стоить 114,4 млрд рублей до 2024 года, пишет издание, при этом основным источником финансирования станет госпошлина за выдачу электронного паспорта. По данным газеты, переход на такой документ начнется в 2021 году.