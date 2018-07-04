В России разучились планировать

Минпромторг назвал причины постоянных срывов строительства военных кораблей. В ведомстве заявили, что «фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава отечественного флота остаётся несовершенство государственного планирования».

Несовершенство государственного планирования является фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава российского военного флота, следует из проекта Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, опубликованной на сайте Минпромторга РФ.

«Фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава отечественного флота остается несовершенство государственного планирования, которое, в свою очередь, выступает первоосновой для принятия решений относительно развития всех звеньев оборонно-промышленного комплекса и их успешного функционирования», - говорится в документе.

«Решение данной проблемы представляется необходимым условием для преодоления всех прочих факторов, негативно влияющих на готовность создания приоритетных образцов вооружения предприятиями отрасли, а также препятствующих своевременному и качественному выполнению заданий гособоронзаказа и планов военно-технического сотрудничества и ограничивающих возможность наращивания объемов производства вооружения, военной и специальной техники для отечественного и зарубежных заказчиков», - отмечается в проекте.

Согласно документу, к числу указанных факторов относятся сложности промышленной кооперации, что зачастую ведёт к срывам сроков поставки комплектующего оборудования по проектам новых кораблей, отсутствие системы непрерывного финансирования мероприятий по разработке, закупке и ремонту образцов военно-морской техники, нехватка современной стендовой и испытательной базы на многих предприятиях отрасли.