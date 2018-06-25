КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Мусор старый, а вот платить за него будем по-новому!В России с должников теперь не будут драть три шкуры. Одну оставят!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.06.18 14:58

В России с должников теперь не будут драть три шкуры. Одну оставят!

Государство собралось гарантировать гражданину-должнику и его иждивенцам защиту от взыскания средств в пределах прожиточного минимума, следует из текста правительственного законопроекта, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов. Этот лимит можно будет попробовать увеличить, если обратиться с соответствующим ходатайством в суд.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития, призван обеспечить «справедливую неприкосновенность минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении». За должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании, говорится в документе.

Проект закона предусматривает также возможность отступления от этого правила. «По ходатайству должника-гражданина суд вправе увеличить размер заработной платы и иных доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание, с учётом расходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», - говорится в документе.

Законопроект вводит институт специальных банковских счетов, взыскание средств на которых ограничено или запрещено совсем. Гражданин, говорится в документе, вправе открывать такие счета для получения заработной платы и иных доходов из внешних источников, но сам делать на них переводы не сможет. Выдача или списание средства со спецсчетов, если этот законопроект будет принят, будет допускаться только по распоряжению владельца счёта, постановлению судебного пристава-исполнителя или по решению суда. При этом постановление пристава или решение суда обязательно должно содержать указание, что взыскание производится именно со специального банковского счёта.

Минэкономразвития также предлагает несколько улучшить положение пенсионеров. Действующее законодательство (статья 101 закона об исполнительном производстве) устанавливает, что взыскание может быть обращено на страховую пенсию по старости, инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату и пособие по временной нетрудоспособности. Теперь же все выплаты по обязательному социальному страхованию собираются отнести к видам доходов, на которые по закону об исполнительном производстве не может быть обращено взыскание.

Впрочем, в закон о страховых пенсиях вносится не вполне тождественная поправка. «Размер удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется с соблюдением условия о том, что за гражданином сохраняются доходы в размере не менее величины прожиточного минимума», - говорится в законопроекте.

Законопроект предусматривает его вступление в силу спустя 90 дней после дня официального опубликования.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 389 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

свой
25.06.18 21:41
печальненько
Комментарий к новости:3:0 – сегодня не наш день, или Сборная России проиграла Уругваю
Volk
22.06.18 12:21
А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?
Комментарий к новости:В Мурманской области с 2011 года, наблюдается общий рост заболеваемости детского и взрослого населения региона
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на белокочанную капусту, репчатый лук и картофель продолжают «радовать» северян-PRO ВалютуКурс евро снизился на 41 копейку, доллара – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВ России с должников теперь не будут драть три шкуры. Одну оставят!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика