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Мурманская область. Арктика05.03.19 10:45

В России собираются создать единую базу данных по абонентам SIM

Правительство концептуально поддержало законопроект, предлагающий ввести единую базу данных по абонентам SIM, содержащую в том числе историю перехода номеров из рук в руки. Однако правительственные эксперты высказали серьёзные замечания и потребовали доработки инициативы.

Мало кто из покупателей задумывается, что новый номер телефона на поверку может оказаться не таким уж новым, пишет «Российская газета». Есть вероятность, что он уже был чьим-то, и новый владелец рискует получить в нагрузку к новой SIM-карте проблемы бывшего владельца.

Поэтому и предлагается создать специальную базу, где бы отслеживалась и история SIM-карт. А соответствующие организации должны будут проверять, кому на самом деле принадлежит номер.

Многие спрашивают, почему вообще продаются такие SIM-карты и насколько это законно. «Каждому оператору выделен определенный номерной диапазон, который постепенно выбирается абонентами. Соответственно, операторы вынуждены вновь выпускать в оборот ранее изъятые номера», - поясняют в пресс-службе одного из сотовых операторов.

Если абонент в течение долгого времени не платил, у него забирают номер. Считается, что человек отключился. Обычное дело: сегодня многие меняют номера как перчатки, поговорил и бросил. Но сотовые операторы не могут позволить себе такую роскошь - разбрасываться номерами.

Так что без специальной базы риски и путаница будут возрастать. Однако без тщательной проработки всех деталей проекта есть опасность, что у нововведения появятся весьма неприятные побочные эффекты. Допустим, информация из базы окажется на чёрном рынке.

Комиссия Ассоциации юристов России (АЮР) по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества провела глубокий анализ проекта и подготовила своё заключение. В частности, эксперты АЮР обратили внимание на необходимость более тщательной защиты информации.

В проекте новый ресурс называется так: «Единая информационная система проверки сведений об абоненте». Предлагается, что обеспечивать работу системы будет оператор, назначенный правительством страны. Статус оператора пока не ясен, но он, по замыслу, должен быть полностью независим от сотовых компаний.

«Из текста проектной редакции и пояснительной записки следует, что такой оператор будет собирать и хранить у себя значительные массивы информации, включая персональные данные абонентов, - написал председатель комиссии АЮР Станислав Пугинский. - Объём такой информации превысит объёмы персональных данных, хранящихся у крупных операторов персональных данных. Подход, при котором вся информация сосредотачивается у одного лица (оператора), существенно повышает уязвимость системы и в случае каких-либо инцидентов, например, компьютерных атак, может спровоцировать нанесение значительного ущерба. Заключение комиссии на законопроект направлено в Госдуму, администрацию президента России и аппарат правительства для учёта в работе».

При этом эксперты АЮР обратили внимание, что проект не предъявляет к оператору системы проверки абонентов требования, предусмотренные законом о персональных данных.

 

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