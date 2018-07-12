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Мурманская область. Арктика12.07.18 13:52

В России создается платформа для доставки грузов в районы Крайнего Севера

Разработка специальной платформы для доставки грузов в районы Арктики ведётся для Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил сегодня заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков. «Для ВДВ ведётся разработка платформы для доставки грузов в районы Крайнего Севера», - сказал он.

Кочетков также напомнил, что для ВДВ разрабатывается управляемая грузовая система «Горизонталь», предназначенная для сброса грузов от 1,5 тонны до 4 тонн. «Система имеет блок управления, в нее заложена программа, позволяющая определять нужные параметры скольжения системы по воздуху, благодаря чему она выходит в заданную точку», - сказал он.

В совместных полковых тактических учениях ВДВ и военно-транспортной авиации под Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В качестве авиационной составляющей привлечены самолёты Ан-124 «Руслан», Ан-22, Ил-76 и Ан-26.

Маневры начались 9 июля и продлятся до 13 июля.

 

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Последние комментарии

Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
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Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
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Пантелей
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С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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