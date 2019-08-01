В России стало некому работать?

Российской промышленности не удаётся переломить негативный тренд сокращения численности работников. Опрос Института Гайдара показал, что в июле в российской промышленности сохраняется стагнация. Но у предприятий возникают проблемы с наймом работников, пишет «Независимая газета». Баланс фактических изменений занятости остаётся отрицательным третий месяц подряд - промышленность теряет работников и пока безуспешно пытается увеличить их наем, сообщают эксперты Института Гайдара. Балансы планируемых изменений занятости остаются в плюсе с начала года, хотя после мартовского пика в 16 пунктов опустились в июне до 3 пунктов. Но даже эти скромные планы предприятиям не удаётся реализовать. Дефицит кадров дошёл до 6-летнего максимума, говорится в документе.

Речь, конечно, не о том, что в стране стало некому работать. Недавно Росстат сообщал, что в России безработица снижается три месяца подряд, в июле её уровень, по методологии Международной организации труда (МОТ), сократился до 4,4%. Численность безработных в июне составила 3,3 млн человек, а численность трудоспособного населения за три последних месяца выросла с 74,9 млн человек в апреле до 75,3 млн в июне.

«Данные Института Гайдара отражают разрыв между спросом работодателей на квалифицированную и особенно высококвалифицированную рабочую силу и тем, что предлагает рынок, - считает ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова. - В первую очередь не хватает людей с навыками и знаниями, отвечающими современным требованиям».

По её словам, впервые о недостатке в промышленности специалистов с современными компетенциями учёные узнали ещё из опросов, которые делали в конце 1990-х годов. «Шестилетнего пика дефицит именно такой, квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы мог достичь в связи с тем, что 2013 год был последним, когда экономика нашей страны демонстрировала показатели высокого роста, затем был спад, который привёл в том числе и к сокращению зарплат. А именно квалифицированный персонал имеет больше всего возможностей, чтобы сменить профессию и уйти из промышленности, например, в торговлю или другие сферы», - сказала «НГ» Изряднова.

«Проблема кадров существует в России уже давно, и в ближайшие годы этот кризис будет только усиливаться, в среднесрочной перспективе 10-15 лет вряд ли можно ожидать существенных изменений. В первую очередь это касается технических профессий, - сказал газете генеральный директор исследовательской компании «Mar Consult» Дмитрий Шиманов. Он считает, что причины дефицита - отсутствие престижа профессии, минимальные заработки и в целом ориентация страны на сырьевую экономику.

Эксперт считает, что экономике вообще будет трудно оживиться при исчерпании кадрового ресурса. «Если экономическая ситуация станет более благоприятной за счёт внешних условий, мы опять погрязнем в импорте, и урок кризиса останется неизвлеченным», - опасается Шиманов. Правительство должно принимать серьёзные меры для стимулирования экономики, и в первую очередь это касается создания адекватных налоговых условий, считает он.