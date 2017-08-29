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Мурманская область. Арктика29.08.17 13:30

В России уровень зарплаты сотрудника нередко зависит от знакомства с руководством компании

В 71% случаев российские работники на схожих должностях внутри одной и той же компании получают разную зарплату. В 9% случаев это касается сотрудников разного пола – дискриминация по половому признаку до сих пор присутствует и сильнее всего она проявляется в IT сфере. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-отделов 95 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год и выяснили, что в 71% случаев сотрудники, занимающие одинаковые или схожие должности, получают разную зарплату. При этом размер заработной платы может отличаться более, чем на треть. Среди причин, которые приводят к этой разнице, стаж работы в компании (56%), опыт работы в конкретной области (47%), знание иностранных языков (33%), переход из дочерней структуры (20%), работа в той же компании, но в другом регионе (18%) и пол (9%).

Компания «Korn Ferry Hay Group» по итогам опроса 2,5 тысячи компаний из 115 стран, в том числе 550 отечественных, пришла к выводу, что в России нет четкой системы начисления зарплаты. При этом ситуация в России сильно отличается от большинства стран. Так, в Германии и Финляндии сотрудники на одной должности редко получают зарплату с разрывом в более чем в 0,2 раза, Великобритании и Франции – 0,4 раза.

Агентство «Antal Russia» отмечает, что зарплата бухгалтера небольшой региональной компании может быть в 3 раза ниже, чем у его коллеги из Москвы. За границей такого разрыва между столицей и провинцией нет.

В то же время зарплаты на аналогичных должностях в иностранных компаниях обычно выше, чем в российских. Компания «Cornerstone» приводит данные, что зарплата рядового американского специалиста в 8,5 раз больше, чем у российского. У немецкого она выше в 5 раз, у французского – в 4 раза. Зарплата специалиста в Китае такая же, как у отечественного, а Индия и Украина ещё не обогнали Россию – в этих странах зарплаты меньше почти на две трети.

«Многим сотрудникам в российских компаниях начисляют зарплату путём индивидуальных расчётов, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Это связано с различными объективными причинами и устоявшейся системой, которая не поддерживается в иностранных фирмах или государственных компаниях. Среди положительных сторон такой разницы можно назвать то, что при наличии хорошего опыта и навыков, а также при готовности брать на себя ответственность, можно быстро достигнуть более высокое вознаграждения. Среди отрицательных – то, что на зарплату нередко влияет знакомство с руководством».

 

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