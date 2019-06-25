В России ущерб от незаконной рыболовной деятельности в прошлом году превысил 1 млрд рублей

Убытки от незаконных посягательств в рыболовной отрасли превысили 1 млрд рублей за прошлый год, говорится в решении совещания в Генеральной прокуратуре РФ. «Ущерб от преступных посягательств на водные биоресурсы только в 2018 году превысил 1,1 млрд рублей, из которого органами расследования обеспечивается возмещение менее половины», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отмечается, в настоящее время сохраняется высокая криминализация рыболовной отрасли. «Органами предварительного расследования в указанном периоде (два последних года. – Ред.) возбуждено более 9 тысяч уголовных дел в связи с нарушением законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» - говорится в решении.

По данным ведомства, каждое пятое выявленное органами прокуратуры нарушение законов было совершено рыбодобывающими организациями.