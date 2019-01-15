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Мурманская область. Арктика15.01.19 14:48

В России уже 10 лет нет роста экономики, вряд ли следует его ожидать - академик Роберт Нигматуллин

Член президиума РАН, академик Роберт Нигматуллин подверг критике руководство и правительство РФ за нынешнее экономическое положение в стране. «Уже 10 лет у нас в стране нет экономического роста. Один и полтора процента - это не рост. Страна находится в состоянии экономической стагнации», - заявил Р.  Нигматуллин, выступая на заседании президиума РАН.

По его мнению, «когда говорят, что мы вступили в полосу стабильного экономического роста - это не отвечает действительности. …Экономического роста не будет, потому что нет у правительства и у руководства страны понятия причин стагнации», - считает академик.

Он подчеркнул, что «стратегию развития страны по всем вопросам должна вырабатывать Академия наук», и обратился с просьбой к президенту РАН Александру Сергееву «вернуть Российской академии наук тот статус, который Академия всегда имела».

Александр  Сергеев, в свою очередь, отметил, что эта тема «серьёзно обсуждалась во время его встречи с президентом страны», но пока «этот разговор ещё не для публичности».

Роберт Нигматуллин предложил также реорганизовать систему аспирантуры, и прежде всего, поднять аспирантскую стипендию. «На 4-6 тысяч аспирант жить не может. Нужен соответствующий заработок, а не каждый институт может доплачивать аспиранту», - подчеркнул академик.

Он также указал на необходимость изменения положения о разработке госзаданий. «Госзадания должны вырабатываться в отделениях Академии наук, а министерство должно заниматься хозяйственным обеспечением выполнения этих наработок», - сказал Нигматулин, пишет finmarket.ru.

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