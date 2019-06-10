В России введён повышенный штраф за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям

Поправки в Кодекс РФ об административных нарушениях (КоАП), вводящие повышенные штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, вступили в силу 9 июля. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 29 мая, вводит новую часть в статью 7.19 КоАП.

Согласно ей, повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, «влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трёх лет; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей».

При этом действие новой части не распространяется на случаи самовольного подключения к нефте-, газо- и нефтепродуктопроводам, уточняется в документе.

Самовольное подключение к сетям в первый раз наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч для физических лиц, от 30 тысяч до 80 тысяч - для должностных (или дисквалификацией на два или три года), от 100 тысяч до 200 тысяч - для юридических лиц.