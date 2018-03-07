В Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге открылась выставка «Мурманск – ворота в Арктику» – впервые на площадке музея открыта выставка об истории Мурманска.

Выставочный проект, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области, состоялся при участии Российского государственного музея Арктики и Антарктики и Мурманского областного краеведческого музея. Проект является результатом совместной выставочной деятельности – ранее, в сентябре прошлого года, в Мурманске открылась выставка, посвященная 80-летию начала работы дрейфующих станций.

На торжественном открытии выставки директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Марина Дукальская отметила, что музеи объединяет тема освоения и изучения арктических территорий – именно из Мурманска уходили все научные экспедиции и именно в Мурманск они возвращались. Выставка позволит показать жителям Санкт-Петербурга Мурманск в разные периоды его развития.

Большое значение открытия выставки подчеркнул председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он отметил, что выставочный проект – одно из кульминационных событий в рамках плана празднования юбилея Мурманской области и символично, что оно проходит в Санкт-Петербурге, ведь регионы связаны исторически. В течение семи лет Мурманский округ входил в состав Ленинградской области. Многое в Мурманской области появилось благодаря профессиональному и человеческому потенциалу ленинградцев – инженеров, строителей, ученых, деятелей искусства.

На выставке «Мурманск – ворота в Арктику» из фондов двух музеев представлены предметы, рассказывающие об основных вехах становления Мурманска как самого крупного центра, находящегося за Полярным кругом. Это фотографии и документы, графические и живописные работы известных художников Санкт-Петербурга и Мурманска: Михаила Успенского, Николая Новикова, Якова Комшилова. Представлены личные вещи капитана атомного ледокола «Арктика» Юрия Кучиева и первого капитана атомного ледокола «Ленин» Павла Пономарева. Отдельным разделом представлены материалы, рассказывающие о рыбной отрасли Мурманска.

Как отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук, на выставке представлены предметы, которые экспонируются впервые: это 12-метровая копия картины Евгения Бартольда, посвященная Мурманску середины 1930-х годов.

«Открывшаяся выставка – это не только показатель того, что в музеях хранятся удивительные предметы и документы, которые нужно показывать и тем самым популяризировать историю нашей страны, наших регионов, но и пример успешного сотрудничества двух музеев», – сказала Елена Химчук.

Открытие выставки посетили председатель Комитета по культуре города