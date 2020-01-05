В рождественских встречах приняли участие члены городского клуба старшего поколения

Сегодня в мурманской библиотеке-филиале № 10 состоялась встреча участников городского клуба старшего поколения. Темой мероприятия стало Рождество. Мурманчане прослушали познавательную лекцию, поговорили о рождественских традициях и истории празднования.

Напомним, социальный проект «Городской клуб старшего поколения» стартовал в заполярной столице в феврале 2019 года. В участники клуба приглашаются мурманчане, достигшие возраста 55 лет.

Клуб - это общение, новые знакомства, новые знания и умения, помощь в трудной жизненной ситуации. Занятия охватывают разные сферы деятельности: это обучение юридической и компьютерной грамотности, дизайну и творчеству, спортивные мероприятия и многое другое.

Каждый в городском клубе старшего поколения может найти для себя подходящее занятие. Менее чем за год в объединение вступили более 2 тысяч человек. Чтобы присоединиться к клубу, необходимо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округе. Каждый участник получает именное удостоверение.